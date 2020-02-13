Новый министр экономики определил прожиточный минимум

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании правительства вручил удостоверение новому министру экономики Свердловской области Денису Мамонтову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня министр принимал участие в заседании впервые, хотя приказ о его назначении был подписан еще в конце января. На прошлом заседании кабмина, 6 февраля, вопросов в компетенции министерства экономики в повестке не было.

Сегодня Денис Мамонтов назвал величину прожиточного минимума на четвертый квартал 2019 года – 10 186 рублей, в том числе 10 871 рубль – для трудоспособного населения, 8 356 – для пенсионеров, 10 688 – для детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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