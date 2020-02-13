Справки о судимости свердловчане смогут получать только в Екатеринбурге, Ивделе и Пелыме

С 10 февраля 2020 года вступил в силу новый регламент по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, это связано с вступлением в силу приказа МВД России от 27 сентября 2019 г. № 660. Главное изменение – теперь исключена возможность подачи заявления и выдачи готовой справки в территориальных органах полиции.

С 10 февраля в Свердловской области справку можно будет заказать и получить только в трех местах:

– в отделении МФЦ «Мои документы» по адресам: город Ивдель, ул. Трошева, д. 37, и поселок городского типа Пелым, ул. Чапаева, д. 12;

– на личном приеме в информационном центре ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 15;

– а также через единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Екатеринбург, Ивдель, Елена Владимирова

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