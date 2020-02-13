Забили гол в последнюю секунду и все равно проиграли: «Автомобилист» терпит третье поражение подряд

Екатеринбургский «Автомобилист» сегодня провел предпоследний домашний матч перед серией плей-офф. Уральцы принимали в гостях финский «Йокерит» и уступили соперникам со счетом 3:4.

Обе команды располагаются в верхней части таблицы регулярного чемпионата КХЛ, поэтому игра обещала быть жаркой. Так и случилось – борьба началась с первых минут. «Автомобилист» и «Йокерит» провели первый период на встречных курсах, но в серии обоюдных острых атак повезло больше гостям. На 11-й минуте Марко Антилла мощно пробил в створ ворот «Автомобилиста», голкипер Владимир Галкин героически отбил шайбу, но тут же на добивание сыграл Ахти Оксанен и открыл счет – 1:0. Во втором периоде игра немного успокоилась, но финны продолжали донимать оборону хозяев резкими контратаками. На 27-й минуте «Йокерит» удвоил преимущество, и вновь голевую комбинацию разыграли Антилла и Оксанен. Вскоре «Автомобилист» получил отличный шанс отыграться – большинство в формате «пять на три». Но екатеринбуржцы не только не сумели ничего создать в атаке, но еще и провалились, получив гол в собственные ворота – успех отпраздновал Вели-Матте Савинайнен.

При счете 0:3 игроки «Авто» заметно сникли. А в третьем периоде команду настигла еще одна неприятность – травму получил защитник Денис Бодров. На лед вынесли носилки, но хоккеист с трудом поднялся и самостоятельно покинул площадку. Лишь за 10 минут до конца матча у «Автомобилиста» появилась призрачная надежда. Брукс Мейсек прорвался к воротам соперника и забил шайбу с острого угла. На 58-й минуте «Йокерит» почти снял все вопросы о победе в матче, но «Автомобилист» неожиданно ожил на последней минуте – за 18 секунд до конца Александр Кучерявенко забросил шайбу, а Брукс Мейсек нанес точный бросок вместе с финальной сиреной, и итоговый счет стал 3:4 в пользу команды из Хельсинки.

«Мы работаем над обороной на возврате, к сожалению, она у нас не получается. Соперник забивал голы в хороших контратаках. Команда мастеровитая, свои моменты использовала очень быстро. У нас сегодня немного не удавался прессинг. Потом все-таки сделали коррективы. Благодарен своим парням, что играли до конца и шли вперед – мы попросили их об этом. Пусть мы проиграли, но я считаю, закончили сегодня матч на позитивном моменте. К сожалению, у нас выбыл еще один игрок. Пока не знаю, что случилось, но думаю, что-то тяжелое», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Ближайшие два матча «Автомобилист» проведет на выезде, где сыграет против минского «Динамо» и рижского «Динамо». Заключительный домашний матч в регулярке состоится 20 февраля, соперником екатеринбуржцев станет «Сибирь».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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