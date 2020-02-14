В ДТП на федеральной трассе один человек погиб, трое ранены (ФОТО)

Сегодня около девяти часов утра на 75-м км федеральной трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Гранта».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель ВАЗ-2114 – женщина 1991 г.р. по неизвестной причине выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Лада Гранта». Мужчина, сидевший рядом с женщиной – водителем «четырнадцатой», погиб, сама она госпитализирована с тяжелыми травмами. В машине с ними были двое детей, двух и 11 лет. Младший ребенок ехал в автокресле, старший был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас врачи осматривают детей. Сотрудники ГИБДД установили, что в автомобиле ВАЗ-2114 находилась семья из города Заречного, которая следовала в Каменск-Уральский.

В «Ладе Гранте» ехала супружеская пара, за рулем был муж. Оба госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия. Движение на участке трассы затруднено, сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям при проезде места ДТП.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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