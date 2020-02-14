Прокуратура проверяет больницу, около которой пациент ползал по снегу

В Каменске-Уральском прокуратура и СК разбирают инцидент с пациентом, который ползал по снегу. Мужчина утверждает, что его с защемлением нервных окончаний выбросили из скорой, у медиков другая версия: пьяный пациент сбежал сам.

Видео с ползающим мужчиной опубликовал телеграм-канал Life Shot. Судя по всему, это запись с регистратора таксиста, которого вызвали к больнице. «Пациента забрали на скорой, привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали. Мужчина смог только набрать родных и попросить их вызвать такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвез домой», – передает Life Shot.

Кадр с видео телеграм-канала Life Shot

Городской сайт Каменска-Уральского ku66.ru со ссылкой на источник среди медработников сообщает: мужчину с полинейропатией привезли в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Ему на самом деле отказали в госпитализации, так как с полинейропатией в экстренном порядке не госпитализируют. Мужчина лежал на каталке, потом сполз с нее, выполз через дверь и пополз по снегу.

«Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по информации СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи местному жителю на предмет соблюдения требований законодательства о здравоохранении. Как поясняют сотрудники больницы, 44-летний местный житель был доставлен в корпус № 3 ГАУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский», где ему были проведены диагностические мероприятия для исключения травмы позвоночника, после чего бригадой скорой помощи он перевезен в корпус № 1 той же больницы. При доставлении в приемный покой мужчина отказался от осмотра и самостоятельно покинул лечебное учреждение», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Личность мужчины установлена, изучаются записи с камер наблюдения горбольницы и скорой Каменска-Уральского. В СУ СК по Свердловской области проводят доследственную проверку.

Екатеринбург, Елена Иванова

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