На Сортировке «Лексус» вылетел на остановку: пострадал пешеход (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем легковушка «Лексус» вылетела на трамвайную остановку и повалила металлическое ограждение. О ЧП сообщил очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Другой свидетель аварии отметил, что машину занесло, возможно, она на летней резине.

Как уточнили в городской ГИБДД, по предварительной причине водитель не справился с управлением, когда поворачивал с Расточной на Техническую. Машина врезалась в забор на трамвайной остановке, ограждение упало на человека, который ждал трамвай. У пострадавшего мужчины черепно-мозговая травма, ушиб правой голени, он находится в больнице № 23. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Фото подписчика «Инцидент Екатеринбург» Ирины

Екатеринбург, Елена Иванова

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