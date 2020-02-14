Число мигрантов из стран СНГ с 2018 года возросло в 2,5 раза

За год число мигрантов, приехавших в Свердловскую область, выросло почти в четыре раза.
Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, с января по ноябрь 2019 года в регион из республик СНГ приехали 16 277 человек, тогда как в 2018 году – 6 627.
При этом из самой Свердловской области в другие регионы России в прошлом году уехали 39 424 человека, за границу – 574 человека. Приехали на Средний Урал из других регионов России 31 676 человек.
В целом миграционный прирост населения за 11 месяцев составил 6 471 человек.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 14.02.20
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