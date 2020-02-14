Раскрыт картель поставщиков школьного питания – им грозят штрафы и уголовное дело

Антимонопольная служба раскрыла картель на рынке поставщиков школьных обедов в Свердловской области. В сговоре участвовали три компании: ООО «Комбинат общественного питания», ООО «Азбука питания» и ООО «Социальное питание». По данным Тюменского УФАС, с 2017 по 2019 годы эти организации выиграли 30 контрактов и заработали более 150 миллионов рублей.

Участники картеля использовали следующую стратегию на торгах: совместно заявлялись на конкурс и практически не снижали начальную цену контракта. Если появлялся независимый участник, компании начинали активно торговаться и добивались существенного снижения цены. После заключения контракта вся тройка участвовала в его исполнении – на основе заключенных между собой договоров поставки и соисполнения. Во время разбирательства дела в УФАС компании не признали нарушения антимонопольного законодательства. Их представители заявили, что их действия на торгах являются обычным поведением участников гражданского оборота для получения прибыли.

Однако антимонопольная служба рассудила, что компании нарушили федеральный закон «О защите конкуренции». ФАС намерена привлечь участников картеля к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают для должностных лиц – штрафы от 25 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до трех лет; для юридических лиц – штраф от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя.

Кроме того, Тюменское УФАС направило материалы проверки в прокуратуру Свердловской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» (наказание до семи лет лишения свободы), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Согласно данным системы Seldon.Basis, «Комбинат общественного питания» зарегистрирован в Полевском, выручка компании за 2018 год составила 1,14 миллиарда рублей, чистая прибыль – 28,85 миллиона рублей. «Азбука питания» работает в Екатеринбурге. В декабре 2019 года компания заключила контракты на поставку обедов в школы № 4 и № 5 города Урай в ХМАО. В 2018 году выручка предприятия составила 62,48 миллиона рублей. ООО «Социальное питание» также является екатеринбургской компанией. На данный момент организация не имеет госконтрактов. Финансовый отчет ограничивается 2017 годом, когда выручка составила 72,44 миллиона рублей, чистая прибыль – 7,51 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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