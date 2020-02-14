Над Средним Уралом повиснет смог

Синоптики предупреждают о смоге в Свердловской области, объявлено о первой степени опасности по неблагоприятным метеоусловиям. «С 20 часов 14 февраля до 20 часов 17 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».

На территории региона в ближайшие дни сохранится теплая для зимы погода, днем в выходные будет -2…-7 градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. В Екатеринбурге ожидается -4…-6, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

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