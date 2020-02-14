Брошенного хозяевами в аэропорту Кольцово котенка взял себе таможенник (ФОТО)

Котенок, которого бывшие хозяева бросили несколько дней назад у зоны таможенного контроля аэропорта Кольцово, обрел новый дом.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети пресс-секретарь Уральского таможенного управления Юлия Швыдченко. «Малышка Ненси (а теперь Джесси) наделала шума в прошлые выходные. Ее оставили в терминале хозяева. Бросили коробку у зоны таможенного контроля – отказались доплачивать за перевозку животного. Но у кольцовских таможенников есть душа и сердце. У кошечки новое имя, новый дом и новый хозяин – наш коллега», – написала она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

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