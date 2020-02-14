Главврач детской больницы Каменска-Уральского пойдет под суд за взятку

В Каменске-Уральском завершено расследование уголовного дела против главного врача детской городской больницы. Руководитель обвиняется в получении крупной взятки, а также в использовании поддельного больничного листа, чтобы скрыть прогулы.

По версии следствия, с осени 2014-го по весну 2015 года главврач получил взятку в сумме 3 миллиона 780 тысяч рублей за содействие в подписании договоров с частной компанией на поставку магнитно-резонансных и компьютерных томографов, специализированной медицинской мебели. Также в материалах уголовного дела указано, что в конце января 2019 года обвиняемый сдал в бухгалтерию ДГБ больничный лист, чтобы скрыть факт прогулов с 15 по 24 января и получить пособие по временной нетрудоспособности. Как полагают следователи, на самом деле руководитель не был на лечении в этот период – он не записывался на прием к врачу, а значит, и не мог законно получить больничный, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Несмотря на то, что главврач детской больницы отрицает свою вину, следствие считает доказательную базу достаточной. В пресс-службе ГУ МВД региона добавили, что преступные эпизоды были установлены и задокументированы сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Уголовное дело против главврача в ближайшее время будет передано в Синарский районный суд.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

Каменск-Уральский. Другие новости 14.02.20

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