В Полевском из-под кранов пошла коричневая вода (ФОТО)

В городе Полевском Свердловской области местные жители снова жалуются на качество водопроводной воды. Как рассказала «Новому Дню» полевчанка Надежда Городилова, систематически из-под крана бежит коричневая жижа. «Как детей купать в такой воде? Сил больше нет», – сказала женщина, уточнив, что речь идет о горячем водоснабжении и что она живет в южной части Полевского.

Ситуация с поставками воды в этой половине города давно вызывает беспокойство – качество ресурса, как холодного, так и горячего, оставляет желать лучшего. Из-за сильного износа коммунальных сетей людям регулярно отключают то ХВС, то ГВС, нередко из-под крана вместо нормальной воды бежит грязная жижа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.20

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