В Екатеринбург идет новая оттепель

В Екатеринбурге на следующей неделе снова начнется потепление. Об этом сообщает Росгидрометцентр. В понедельник днем ожидается до -5 градусов, к вечеру может похолодать до -12 градусов. Во вторник воздух прогреется до -3 градусов, а вечером – до -7 градусов, пойдет снег.

С середины недели начнется оттепель. Так, в среду днем столбики термометров поднимут до отметки в +3 градуса. Возможны осадки в виде снега с дождем. Такая же погода ожидается и в четверг, и в пятницу. В субботу осадков не ожидается, будет около +2 градусов, в воскресенье снова пойдет снег с дождем и будет около нуля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.20

Скончалась третья сотрудница «Русского хрома», пострадавшая при взрыве. / В Полевском из-под кранов пошла коричневая вода (ФОТО). / «Я опустошен», – Шипулина лишат золотой медали из-за допинг-скандала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»