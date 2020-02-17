«Трудовой и красивый», – Киркоров поблагодарил Нижний Тагил

Певец Филипп Киркоров в выходные провел концерты в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Второй свердловский город король российской поп-музыки аттестовал как «трудовой и красивый».

«Нижний Тагил, спасибо за ваши открытые сердца. Мы получили от вас заряд любви и двигаемся дальше», – написал он в своем инстаграме.

Напомним, в Свердловскую область Киркоров приехал на поезде из Перми – воспользоваться самолетом он не смог из-за тумана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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