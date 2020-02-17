На Урале ждут мощных снегопадов из-за урагана Деннис

Ураган Деннис, который прошелся по Британским островам, добрался до России. Сильнее всего его действие будет ощущаться в центральной части России, хотя по мере прохождения через Европу он ослабел. Так, в Московской и Ленинградской областях ожидается усиление ветра до 15-19 метров в секунду и до 25-28 метров в секунду соответственно.

По сообщению специалистов центра «Фобос», Деннис окажет влияние и на Урал. Синоптики предсказывают, что в ближайшие дни регион ждет потепление, но вместе с ним придут и сильные осадки в виде снега и дождя. Погода начнет меняться со вторника, уточнили в Росгидрометцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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