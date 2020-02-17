Мошенник в военной форме ограбил женщину-ветерана

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будут судить мошенника, дважды обманувшего одну и ту же пенсионерку – ветерана труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, первый раз злоумышленник обворовал пенсионерку 20 июня 2018 года. Он выпросил у нее предоплату за установку дверей, 7 500 рублей, хотя на самом деле работать не собирался.

Кроме того, 28 июля 2018 года он раздобыл военную форму и снова навестил женщину под предлогом необходимости опознать преступника. В прихожей ее квартиры он заметил стоящую около двери сумку, в которой лежали документы – паспорт и удостоверение ветерана труда – и деньги, 33 тысячами рублей. Похитив их, он скрылся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мошеннику грозит до семи лет лишения свободы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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