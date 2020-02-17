Более ста тысяч свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

В Свердловской области увеличилось количество должников, которым запрещено выезжать за пределы России. По данным УФССП региона, такие постановления вынесены в отношении более 100 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что временные ограничения на выезд за границу применяются к гражданам, которые задолжали 30 тысяч рублей и более и не исполнили требования приставов в течение пяти дней без уважительной причины. Однако если долг не гасится в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии свыше 10 тысяч рублей.

Среди тех, кто попал под ограничения, – 9 тысяч алиментщиков, 14 тысяч должников по услугам ЖКХ и ТЭК, 3 700 человек не оплатили вовремя штрафы, в том числе от ГИБДД, 2 700 жителей имеют задолженность по налогам, 34 тысячи человек стали невыездными из-за кредитных долгов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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