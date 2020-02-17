Редакция газеты потеряла крупную сумму из-за махинаций главного бухгалтера

В Невьянске будут судить за растрату и мошенничество главного бухгалтера государственной газеты «Звезда».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, 45-летняя женщина, во-первых, пользуясь служебным положением, начисляла себе зарплату выше установленной, переплатив себе в сумме 544 тысячи рублей.

Кроме того, в июле 2019 года главный бухгалтер воспользовалась невнимательностью директора при подписи документов и перевела с банковского счета газеты на счет своей дочери 29 тысяч рублей. Сама дочь о намерениях матери не знала.

Более того, по версии следствия, главный бухгалтер ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» платила по своим личным кредитам, используя финансы предприятия.

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Невьянск, Евгения Вирачева

Невьянск. Другие новости 17.02.20

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