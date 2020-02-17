Жена с друзьями убила мужа, а потом искала его как пропавшего без вести (ФОТО)

Следователи раскрыли убийство мужчины, который долгое время считался пропавшим без вести.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в Алапаевске завершено расследование дела об убийстве, которое, по версии следствия, совершили женщина 1995 г.р. и двое ее знакомых, мужчины 1994 и 1999 г.р. Их жертвой стал муж женщины 1989 г.р. По данным следствия, убийство было совершено в ночь на 23 октября 2017 года. Мужчины били пострадавшего деревянным бруском и металлической трубой, а его жена – ножом. После этого тело сначала зарыли в огороде, а потом вывезли из города и сбросили в болото. Долгое время убитый числился без вести пропавшим, и только в марте 2019 года полиция узнала о причастности его жены и ее знакомых к убийству. Причиной преступления стали сложные отношения между супругами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сыщикам уголовного розыска понадобилось 1 год и 4 месяца, чтобы раскрыть это преступление. «Вначале был изобличён один из троих фигурантов. Это произошло после того, как представители МВД проверили его алиби на детекторе лжи. Этот «экзамен» он не прошёл, после чего написал явку с повинной. Задержание его подельников было делом времени», – сообщил он. Полковник Горелых также уточнил, что мужчины дожидаются суда в СИЗО, а женщина – под домашним арестом: у нее есть маленькие дети. Добавим, что она усердно делала вид, что ищет пропавшего мужа, прекрасная зная, что его давно нет в живых.

Алапаевск, Елена Владимирова

Алапаевск. Другие новости 17.02.20

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