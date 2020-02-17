Транспортная инспекция проверит перевозчика, чьи автобусы сегодня не вышли на линию на Уралмаше и ЖБИ

Сегодня утром многие жители Уралмаша и ЖБИ не дождались автобусов маршрута 059, который связывает два района. По неподтвержденным данным, задержки транспорта могут быть связаны с забастовкой водителей.

Маршрут 059 обслуживает частная фирма «ВАГ-сервис-транс». В офисе компании «Новому Дню» отказались давать комментарии, сославшись на отсутствие начальства на месте. По информации е1.ru, перевозчик срочно переводит на линию водителей с других маршрутов.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что жалобы на нарушение графика движения автобуса 059 будут переданы в муниципальную транспортную инспекцию. Проверка займет пару дней. Если информация подтвердится, перевозчику в лучшем случае грозит предупреждение, в худшем – штраф за невыполнение условий контракта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

Московский театр Коляды, существовавший три года без здания, откроется теперь в музее. / Жена с друзьями убила мужа, а потом искала его как пропавшего без вести (ФОТО). / Редакция газеты потеряла крупную сумму из-за махинаций главного бухгалтера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»