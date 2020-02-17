Долги по зарплате в Свердловской области выросли в два раза – до 64,6 млн рублей

В Свердловской области за последний месяц в два раза увеличилась задолженность по заработной плате. Всего предприятия региона задолжали своим сотрудникам 64,6 миллиона рублей. По данным Свердловскстата, с января 2020 года задолженность по зарплате в регионе увеличилась на 33,4 миллиона рублей, то есть в два раза. Сегодня 12 предприятий-должников в общей сложности не выплатили своим сотрудникам 64,6 миллиона рублей. Выплат ожидает свыше тысячи человек. Больше всего долгов – в строительной отрасли: 5 предприятий из 12. Добавим, что и январские показатели были выше, чем показатели декабря 2019-го года – на 12%. То есть задолженность продолжает стабильно расти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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