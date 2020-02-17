Россиян ждут трехдневные каникулы

Нынешняя рабочая неделя продлится, как обычно, пять дней, а отдыхать граждане России будут дольше – впереди трехдневные выходные. Нерабочие дни – 22, 23 и 24 февраля. Напомним, 23 февраля в России празднуют День защитника Отечества, с 2002 года он стал нерабочим днем. Когда он выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на ближайший будний день. Отметим также, что 2020 год – високосный, поэтому в феврале не 28, а 29 дней и, соответственно, больше рабочих дней, чем обычно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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