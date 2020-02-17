В оперный театр привезли из Парижа арфу за 4 миллиона рублей

Екатеринбургский театр «Урал Опера Балет» приобрел арфу стоимостью 3,9 миллиона рублей. Инструмент фирмы Camac Harp доставят специальной фурой из Парижа. В театре говорят, что это лишь первый шаг на пути переоснащения оркестра.

Дорогой инструмент фирмы Camac Harps уже приехал в Екатеринбург. Для доставки арфы из Парижа была нанята специальная фура с необходимым для перевозки оборудованием. Как рассказали в пресс-службе «Урал Опера Балет», эта арфа – лучшая в линейке фирмы Camac Harps.

«Это действительно золотая арфа по всем характеристикам. Она обладает роскошным, великолепным, объемным звуком. Арфа «Ориан» – самая крупная среди себе подобных, она весит 40 килограммов, – рассказали в пресс-службе. – Прежняя арфа получит новую жизнь в Уральским специальном музыкальном школе-колледже».

В оперном театре уточнили, что арфа – лишь первый новый инструмент, который театр купил в рамках переоснащения оркестра. В дальнейшем планируется заменить и другие. Финансируется этот проект Министерством культуры РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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