Заксо спросит у Куйвашева, как он решает проблемы в здравоохранении и ЖКХ

Первый же вопрос, который в заксо пожелали задать губернатору Евгению Куйвашеву при подготовке его ежегодного отчета, касается проблем в здравоохранении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вопрос предложил на заседании комитета заксо по законодательству депутат Игорь Аксёнов (КПРФ). По его словам, он хотел бы узнать, какие меры принимает губернатор для того, чтобы обеспечить свердловчан доступной медицинской помощью, особенно в сельской местности, как решается вопрос нехватки кадров и медицинского оборудования. Второй вопрос, который предложил Аксёнов, касается коммунального хозяйства: что делать с инженерными сетями, которые уже так сильно изношены, что иногда не в состоянии выполнять свои функции.

Добавим, на этой неделе сформулировать свои вопросы к губернатору должны все восемь профильных комитетов заксо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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