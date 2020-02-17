Омбудсмен рассказала, чего на самом деле хочет Путин

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, входящая в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, не считает, что президент Владимир Путин затеял конституционную реформу ради упрочения собственной власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Мерзлякова заявила на заседании комитета областного заксобрания по законодательству. Омбудсмен на сегодняшнем заседании должна была рассказать о своей работе в 2019 году, но председатель комитета Владимир Никитин заявил, что у всех членов комитета доклад об этом имеется в письменном виде, и попросил Татьяну Георгиевну лучше рассказать о ее работе над поправками в Конституцию.

«После послания президента Федеральному собранию поздно вечером мне позвонили и предложили войти в эту рабочую группу от всего правозащитного сообщества», – поделилась она. Также Мерзлякова рассказала, что при встречах с молодежью ее упрекали в том, что она «позволяет собой манипулировать», чтобы усилить власть Путина. Но, считает Мерзлякова, власть президента от поправок не увеличится. По ее мнению, напротив, станет больше демократии, так как депутаты будут согласовывать министров, а также в Конституции пропишут больше социальных гарантий.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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