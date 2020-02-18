Уральцы готовятся к весне и посевной

Уральцы начали готовиться к весенней посевной на своих дачных участках. В феврале в специализированных отделах магазинов традиционно повышается спрос на семена различных овощных культур.

В частности, в конце февраля садоводы начинают высаживать морозоустойчивые томаты – к апрелю рассада для парников как раз должна быть готова. Кроме того, в феврале принято высаживать на рассаду сладкий перец.

Кроме того, уральцы также покупают семена огурцов, капусты, моркови, свеклы и других сельскохозяйственных культур, выращиваемых уральцами на приусадебных участках.

Основными покупателями семян традиционно являются пенсионеры.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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