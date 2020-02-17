Следователи провели встречу с обманутыми пайщиками кооператива «Первый»

В Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении кредитных кооперативов «Первый», «Первый Уральский» и «Первый Северный». Организации предлагали гражданам вклады под высокий процент, но не вернули деньги обратно. КПК имели филиалы в нескольких городах региона, только в Нижнем Тагиле число обманутых пайщиков превысило тысячу человек. Точный размер ущерба до сих пор не подсчитан.

В Екатеринбурге следователи ГСУ ГУ МВД региона провели встречу с пострадавшими клиентами кооперативов. О том, как идет расследование, рассказали начальник отдела ГСУ Дания Пустякова и руководитель следственно-оперативной группы Дмитрий Лебедев, в производстве которого находится уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

«В настоящее время проводится тщательное расследование, устанавливается круг возможных сообщников. В соответствии с приказом ГУ МВД России по Свердловской области создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входит порядка 80 следователей и оперуполномоченных подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Абсолютно во всех городах, где проживают жертвы аферистов, закреплены курирующие следователи», – сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По его информации, МВД предъявила обвинение председателю правления КПК – это гражданин Бикбулатов, 1971 года рождения, уроженец Амурской области.

«На данный момент нам необходимо провести ряд следственных действий, направленных на получение информации из ряда органов государственной власти, а также провести следственные действия с участниками уголовного процесса. Срок следствия продлен до восьми месяцев, то есть до 10 мая 2020 года», – пояснила Дания Пустякова на встрече с пайщиками. Она призвала всех граждан, кто потерял деньги из-за действий КПК «Первый», обращаться в следственную часть ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31, к. № 5 либо по телефону 8 (343) 354-59-06.

«Всю полученную информацию сейчас следователи проверяют и анализируют. Необходимо определить точное количество лиц, которые совершили данное противоправное деяние. Специалисты уверяют, что никто не останется свидетелем, если будет доказано, что в его действиях имеется состав преступления», – добавил представитель главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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