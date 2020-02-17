Мэрия не накажет перевозчика за перебои движения автобуса 059

Компания «ВАГ-сервис-транс» не понесет наказаний за утренний срыв движения автобусов 059. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, после проверки транспортного комитета график движения маршруток был восстановлен. В мэрии признали, что перевозчик допустил нарушения, но никаких санкций не последует. «Вопрос был решен, повторения ситуации компания не допустит», – сообщила пресс-секретарь Виктория Мкртчан.

Напомним, автобусный маршрут 059 связывает микрорайоны Уралмаш, Эльмаш и ЖБИ. Сегодня утром маршрутки не вышли на линию – предположительно из-за забастовки водителей. В результате многие горожане не дождались транспорта на остановках и опоздали на работу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.20

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