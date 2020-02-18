Челябинцы заблудились в Екатеринбурге и попали в ДТП (ФОТО)

Пожилая пара с тремя внуками из города Коркино Челябинской области ехала в Первоуральск, но заблудилась в Екатеринбурге на транспортной развязке и попала в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД, авария случилась накануне в 18:35 возле дома № 16 в переулке Рижском. «Лада» челябинцев при развороте столкнулась с автомобилем «Митсубиси», движущимся в попутном направлении.

В результате пострадали оба супруга: у 71-летнего водителя «Лады» пневмоторакс и перелом левых ребер, у его жены – перелом правой ключицы, они доставлены в ГКБ № 24. Их пятилетнего внука отвезли в ДКГБ № 9 с закрытым переломом правого предплечья. Мальчик ехал на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства и не был пристегнут. Двое других детей, 9 и 10 лет, не пострадали, но они также не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобилем «Митсубиси» управлял 45-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он пояснил, что ехал по ул. Патриса Лумумбы со стороны переулка Рижского со скоростью примерно 60 км/ч. Неожиданно с правой полосы начал разворачиваться автомобиль «Лада», мужчина пытался затормозить, но не успел.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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