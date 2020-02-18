Приставы арестовали внедорожник екатеринбурженки за долги

Судебные приставы из Екатеринбурга арестовали дорогой кроссовер жительницы Екатеринбурга за долг более двух миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, женщина купила у фирмы нежилое помещение, но расплатиться за него не смогла. Приставы потребовали у должницы предоставить имущество, которое можно описать в счет погашения долга, но добровольно пойти на это екатеринбурженка отказалась. Тогда ее машину Audi Q7 объявили в розыск.

«Кроссовер был найден в одном из дворов Екатеринбурга, арестован, эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. Его ожидает экспертная оценка и реализация путем проведения торгов», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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