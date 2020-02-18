Подростков, насмерть забивших мужчину, нашли 18 лет спустя

В Кировграде завершено расследование преступления, совершенного еще в июне 2001 года.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, тогда в Кировградской больнице скончался мужчина 1952 г.р., жестоко избитый неизвестными. Найти преступников по горячим следам не удалось. И только в 2019 году следствие получило новую информацию о возможной причастности к преступлению двух граждан, проживающих в Екатеринбурге и Тюмени, которым на момент его совершения было только по 17 лет.

По версии следствия, в начале июня 2001 года компания подростков распивала спиртное дома у одного из них. Затем двое из них решили сходить в соседний подъезд, чтобы поговорить со своим знакомым, который, по словам одного из юношей, был должен им денег. В ходе разговора с мужчиной подростки стали требовать у него деньги, а потом – бить его руками, ногами и деревянной палкой по голове, туловищу и конечностям. Потерпевший умер в больнице.

Теперь, 18 лет спустя, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кировград, Евгения Вирачева

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