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Вторник, 18 февраля 2020, 14:34 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловская область продолжает вымирать

Свердловскстат подвел итоги естественного движения населения Свердловской области за 2019 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в учреждении, в прошлом году в регионе родилось 46 269 человек, скончалось – 57 567. Естественная убыль населения составила 11 298 человек (для сравнения, в 2018 году – 8 119).

Самой распространенной причиной смерти свердловчан остаются заболевания системы кровообращения (27 788 человек). Онкологические заболевания унесли 10 193 жизни, что на 102 человека больше, чем в 2018 году. Возросло количество самоубийств – с 448 до 464. Зато на 26 случаев снизилось количество убийств, на 89 – смертельных отравлений алкоголем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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