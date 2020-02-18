Движение трамваев по 8 Марта встало из-за ДТП

Движение трамваев по Радищева и 8 Марта в сторону цирка встало. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», поводом стало ДТП. На рельсах столкнулись сразу три легковых машины. Пострадавших в инциденте, предварительно, нет. Однако водители ждут приезда патруля ГИБДД для разбора произошедшего.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.20

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