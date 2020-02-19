Коляда – Куйвашеву: «Без поддержки извне этот сезон в театре станет последним»

Режиссер, драматург, директор и художественный руководитель «Коляда-Театра» Николай Коляда обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой принять театр на областное финансирование или рассмотреть какой-то иной вариант помощи, потому что сам театр не справляется. Свое обращение к губернатору Николай Коляда отправил еще 12 февраля, но пока дождался только звонка от замгубернатора Павла Крекова, который обещал «приехать в субботу и все обсудить».

Сегодня ночью Коляда продублировал обращение на своей странице в соцсети, чтобы его увидели горожане. В письме он указывает на то, что екатеринбуржцы стали реже посещать его спектакли, что немедленно сказалось на зарплатах актеров. Драматург связывает падение посещаемости с тем, что у уральцев стали меньше денег на посещение театров, так как в Москве спектакли «Коляда-театра» по-прежнему идут с аншлагом. Он также указывает на то, что ему в силу возраста и состояния здоровья стало слишком тяжело ездить на постановки в другие страны, а значит, он не может поддерживать труппу собственными гонорарами. «Без поддержки извне, думаю, этот сезон в театре станет последним», – заканчивает Коляда письмо губернатору.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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