В ДТП с участием междугородного автобуса пострадали пять человек (ФОТО)

Сегодня около 8 часов утра в поселке Белоярском случилось ДТП с участием автобуса, который двигался по маршруту Екатеринбург – Рефтинский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, водитель автобуса не выдержал дистанцию до ехавшего впереди грузовика и врезался в него. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса. Сотрудники ГИБДД уже установили, что водитель грузовика остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов, и в этот момент в заднюю часть автомобиля въехал автобус. Всего в момент ДТП в автобусе было 25 пассажиров. Чтобы довезти их до Рефтинского, сотрудники ГИБДД вызвали другой автобус.

Сейчас движение на участке дороги затруднено, автоинспекторы поочередно пропускают потоки транспорта в обоих направлениях, выясняются обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы и водители, устанавливаются личности пострадавших.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 19.02.20

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