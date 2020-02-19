На севере Урала побит температурный рекорд 1939 года

На севере Свердловской области побит температурный рекорд, установленный в 1939 году.
Как сообщили специалисты центра «Фобос», накануне днем в Ивделе столбики термометров добрались до отметки в +4,5 градуса. Теплее 18 февраля было только 81 год назад, когда синоптики зафиксировали потепление до +2,5 градуса.
Отметим, что в ближайшие дни в Свердловской области будет тепло. Днем столбики термометров будут подниматься до +2…+3 градусов.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 19.02.20
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