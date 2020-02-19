На севере Урала побит температурный рекорд 1939 года

На севере Свердловской области побит температурный рекорд, установленный в 1939 году.

Как сообщили специалисты центра «Фобос», накануне днем в Ивделе столбики термометров добрались до отметки в +4,5 градуса. Теплее 18 февраля было только 81 год назад, когда синоптики зафиксировали потепление до +2,5 градуса.

Отметим, что в ближайшие дни в Свердловской области будет тепло. Днем столбики термометров будут подниматься до +2…+3 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

Инвалиду заплатят 600 тысяч за его дом, сгоревший в результате ДТП. / В ДТП с участием междугородного автобуса пострадали пять человек (ФОТО). / Коляда – Куйвашеву: «Без поддержки извне этот сезон в театре станет последним». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»