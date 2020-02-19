В ЦВО назвали даты репетиций парада Победы

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о репетициях парада Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Он сообщил, что тренировки личного состава уже начались, а техника будет репетировать с апреля. В этом году будет четыре дневных тренировки и пять ночных. «Тренировки механизированных колон на улице 2-й Новосибирской пройдут 14, 16, 21 и 23 апреля с 10:00 до 13:00. Ночные тренировки пеших колонн парадного расчета на площади 1905 года без техники пройдут с 22:00 до 00:00 20 и 22 апреля. А вот уже 27 и 29 апреля, а также 4 мая с 22:00 до 01:00 пройдут тренировки в центре города с участием механизированных колонн. Резервный день – 2 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция», – сообщил генерал-лейтенант.

Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик уточнил, что вскоре будет опубликовано постановление главы Екатеринбурга Александра Высокинского по графикам перекрытия дорог в дни репетиций парада.

Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая, и в этом году она будет дневной. «Мы задались целью, чтобы генеральная репетиция дала возможность горожанам, кто не сможет 9 мая посмотреть парад на площади, могли сделать это 7 мая. Мы предполагаем, что на генеральную репетицию привлекут детей из интернатов, школьников, студентов, кто не сможет присутствовать. И еще у нас есть такая инициатива – дать возможность отдельным детям исполнить мечту и проехать на боевой технике в ходе генеральной репетиции. Все будет зависеть от того, какие предложения поступят от местных органов власти», – сказал Евгений Поплавский.

Г-н Ковальчик уточнил, что, скорее всего, это будут воспитанники детских домов, победители конкурсов рисунка, приуроченных к 75-летию Победы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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