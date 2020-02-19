В параде Победы примут участие самолеты и вертолеты

В Екатеринбурге во время парада Победы в 2020 году пройдут демонстрационные полеты самолетов и вертолетов. Об этом рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский. По его словам, над площадью 1905 года пролетят самолеты Л-410, Су-25, Су-34 и МиГ-31, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8. Всего будет 13 самолетов и девять вертолетов.

В мехколонне пройдет историческая техника, включая танки Т-34 и РСЗО «Катюши», а также бронетранспортеры, мотоциклы, и так далее. «Пока оставим интригу. Но также на параде будет представлено и 13 образцов новой техники», – сказал Поплавский.

В составе пеших колонн пройдут военные в форме времен Великой Отечественной войны, в том числе моряков, пехоты, летчиков. Будут включены коробки со штандартами времен Великой Отечественной. «Впервые в параде примут участие воинские контингенты четырех стран – Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана», – уточнил он.

В этом году парад будет длиться полтора часа, а сразу после его завершения на площади 1905 года пройдет историческая реконструкция событий 1941-1945 годов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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