Мэрия Екатеринбурга: затраты города на Универсиаду составят 5-7%

Затраты бюджета Екатеринбурга на организацию Летних студенческих игр в августе 2023 года станут известны после окончания строительства спортивных объектов. Об этом заявили чиновники мэрии на заседании комиссии по развитию образования, молодежной политики и спорта ЕГД.

Как сообщила начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина, пока идёт разработка концепций и проектно-сметной документации для объектов Универсиады, назвать конкретную сумму невозможно. Но если судить по опыту организации Чемпионата мира по футболу в 2018 году, то доля городского бюджета была небольшой – порядка 5-7% от общих затрат. Это подтвердил и вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов. По его словам, при подготовке к Универсиаде федеральные средства будут основополагающими, область также включилась в финансирование. «Мы надеемся что сумма вложений города останется в тех же рамках, что и во время ЧМ», – отметил замглавы. Сейчас администрация Екатеринбурга готовит постановление о создании городского оргкомитета в рамках подготовки к Универсиаде, сообщила Людмила Фитина. При этом в муниципальных программах на 2020 год уже заложены средства на реконструкцию бассейна и стадиона СК «Калининец» и ремонт дорог – всего 64 миллиона рублей.

Для Универсиады потребуется 33 спортивных объекта, как для проведения соревнований, так и в качестве тренировочных баз. В Екатеринбурге пока есть только 22 готовых спорткомплекса, из них шесть – муниципальные объекты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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