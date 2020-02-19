Трамвай сбил подростка в центре города (ФОТО)

Вчера вечером в Екатеринбурге трамвай сбил подростка. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел около 20:00 на улице Куйбышева. Вагоновожатая не увидела 14-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате у ребенка перелом таза и травмы костей предплечья. Он доставлен в детскую клиническую больницу № 9.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент ДТП ребенок был в капюшоне, на одежде отсутствовали световозвращающие элементы. И это уже не первое подобное дорожное происшествие в уральской столице. Дети получают травмы, переходя дорогу в капюшонах, наушниках, спеша на общественный транспорт», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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