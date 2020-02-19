Тагильчанка требует 3,5 млн рублей у минфина за брата, запытанного до смерти в отделе полиции

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко требует от Министерства финансов России выплатить 3,5 миллиона рублей. Ее иск будет рассмотрен уже завтра в Ленинском райсуде Екатеринбурга. Требования женщина заявила после смерти своего брата Станислава – он умер после пыток в отделе полиции.

Осенью 2017 года трое оперуполномоченных из отдела № 17 в Нижнем Тагиле нанесли задержанному 41-летнему Станиславу Головко 30 ударов руками, ногами и «предметами, используемыми в качестве оружия», требуя сознаться в краже, которую мужчина не совершал. С черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных в отделе травм.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия: Дмитрий Панов получил – 3,5 года, Егор Ялунин – 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков – 3 года и 2 месяца в колонии общего режима. Всех троих лишили полицейских званий, им также запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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