Члена ОПГ, вымогавшего деньги в окрестностях Вероны, искали в Италии, а нашли в Екатеринбурге

Сотрудники свердловского отдела Интерпола, ОБОП уголовного розыска и екатеринбургского отдела полиции №7 задержали гражданина Республики Молдова Вячеслава Бану, 1976 года рождения, который находился в международном розыске. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в сети силовиков мужчина угодил за предполагаемое участие в организованной преступной группе и вымогательство с применением оружия.По предварительным данным, подозреваемый вымогал с водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов деньги за парковку на территории Вероны и Виченци, угрожая насилием. Задержанный будет проверен на причастность к совершению более тридцати аналогичных преступлений в Италии.

«В настоящее время гражданин Бану арестован сроком на один месяц. За это время будет решен вопрос с его экстрадицией. Сыщики взяли Вячеслава в одной из гостиниц Октябрьского района областного центра. Сопротивление при задержании он оказать не успел. Тщательно продуманная полицией операция была проведена за считанные минуты», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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