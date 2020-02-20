Православная Служба Милосердия Екатеринбурга взяла под свое попечительство еще 5 детдомов и школ

Православная Служба Милосердия Екатеринбурга с 2020 года взяла под свое попечительство еще пять детских домов в рамках проекта «За други своя». Также напомним, что направление «Помощь детям» уже имеет 9 медицинских учреждений, среди которых одна школа. Для детей и подростков сёстры милосердия и добровольцы будут устраивать просветительские уроки, профориентации, беседы с психологами и организовывать праздники. Екатеринбуржцев, которые могут помочь делом или материально, приглашают принять участие в работе.

Православная Служба Милосердия Екатеринбурга уже давно работает в детских домах и школах-интернатах города. Сестры приезжают к детям на праздники, проводят с ними разные игры и занятия, ищут добровольцев, которые могли бы научить оставшихся без семьи детей навыкам повседневной жизни. До 2020 года под попечением сестер милосердия находилось 9 учреждений в Екатеринбурге. С января их стало 14.

«Мы взяли под свое окормление еще пять учреждений – это детдома, специальные центры и одна школа для детей с девиантным поведением, – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» старшая сестра направления «Помощь детям» Службы Милосердия Елена Борщик. – Всем этим детям нужна социализация, и сейчас мы разрабатываем специальную программу. У нас есть тематические педагоги, которые ведут разные предметы, есть замечательная команда психологов. Будем поднимать тему профориентации, чтобы дети понимали, что они хотят от жизни в дальнейшем. Обязательно привлекаем добровольцев, которые могут передать детям жизненные навыки: девочек обучают шить, украшать свои комнаты, мальчиков – заниматься спортом, мастерить что-то».

Сейчас Служба Милосердия ищет добровольцев, которые могли бы помогать в работе с детьми из новых учреждений. Рук почти всегда не хватает. Кроме того, желающие могут присоединиться к программе «Мама на час»: добровольцы этой программы приезжают в больницы к тяжело больным детям, которые лежат там без родителей (чаще всего, это сироты). Взрослые помогают пережить малышам самые тяжелые часы и дни в их жизни: после операций, химиотерапии, других сложных процедур.

«Конечно, мы не можем помочь всем. Рекордом было, когда наши сестры и добровольцы выхаживали одновременно девять детей в разных больницах города. Но и это много – ведь нужны и время, и силы», – говорит Елена Борщик.

Отдача от работы в Службе превосходит все моральные и физические затраты, уверяет сестра милосердия. Сама Елена Борщик получила в конце 2019 года орден святой Екатерины. Награда была учреждена Фондом святой Екатерины в 2017 году для поощрения социально активных горожан, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.

Елена Борщик героиней себя не считает, для нее работа с детьми – настоящее счастье.

«Я 13 лет занимаюсь работой с детьми. И у меня не было выгорания, желания все бросить. Пожалуй, это главный геройский поступок. Я бесконечно счастлива, что занимаюсь таким делом, – говорит Елена Борщик. – И я считаю, что каждый может быть по-настоящему счастлив, отдавая какие-то свои силы детям и нуждающимся. Поэтому если хотите настоящей радости на душе, приходите».

Стать добровольцем одной из программ Православной Службы Милосердия Екатеринбурга можно, заполнив анкету на сайте и пройдя собеседование. Либо можно позвонить по телефону 200-07-04. Там же на сайте можно ознакомиться с вариантами материальной помощи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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