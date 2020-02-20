Всенародную перепись затруднят садоводы и военные

При подготовке к всенародной переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, следует особое внимание уделить гражданам, которые круглый год живут в коллективных садах, и обитателям закрытых территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о садоводах напомнил сегодня на заседании правительства глава Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам, после того, как граждане получили право регистрироваться по месту жительства в садовых домиках, необходимо будет переписать и их, а это непросто, учитывая их количество и большую разбросанность по территории. Переписчикам необходимо будем наладить контакт с каждым председателем СНТ, отметил мэр.

Руководитель свердловского управления государственной статистики Елена Кутина назвала еще одну трудность: в Свердловскстате есть данные только по открытым территориям, но нет по ЗАТО, военным городкам, воинским частям. Поэтому необходимо разграничить полномочия в части переписи с соответствующими организациями.

Кроме того, как сообщил замгубернатора Олег Чемезов, в области уже проводится проверка адресного хозяйства и состояние уличного освещения, от которых во многом зависит успех работы переписчиков.

Напомним, всенародная перепись населения пройдет с 1 до 31 октября, но в отдаленных и труднодоступных местах она начнется в августе, а закончится – в зависимости от транспортных условий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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