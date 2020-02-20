Под Екатеринбургом «Нива» врезалась в многотонный грузовик – женщина-водитель погибла (ФОТО)

Сегодня утром на 34-м километре ЕКАД случилась смертельная авария – автомобиль «Нива» при развороте столкнулся с тяжелым грузовиком Iveco. За рулем легковушки находилась 64-летняя женщина, она погибла от полученных травм.

По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель «Нивы». Женщина не убедилась в безопасности маневра и нарушила правила дорожного движения, что и привело к столкновению с попутной машиной. Сотрудники ГИБДД установили, что погибшая – жительница поселка Балтым. В момент аварии она находилась в салоне одна. Водительский стаж ее составлял 17 лет.

За рулем грузовика с цистерной находился 42-летний челябинец. Тягач перевозил 17 тонн растительного масла в Первоуральск, разлива продукта нет. На месте аварии работают Госавтоинспекция, МЧС и следователи. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеевна

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

Глава бюджетного комитета о деле Кызласова: «А мы его предупреждали!». / Правительство выделило деньги «Титановой долине» – после ареста гендиректора. / Две достопримечательности Екатеринбурга попали в рейтинг лучших по версии Google. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»