В Екатеринбурге новая волна лжеминирований школ

В Единую диспетчерскую службу Екатеринбурга поступила информация о минировании всех школ на территории города. Как сообщили в городском департаменте образования, сейчас идет оповещение руководителей образовательных организаций.

Территории и помещения школ будут осматриваться. Усилен пропускной контроль в учебные заведения. Ведется взаимодействие с правоохранительными органами, сообщили в мэрии.

В свердловском управлении ФСБ пообещали прокомментировать информацию позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеевна

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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