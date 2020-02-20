В Екатеринбурге открыли приют для забытых флешек

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета создали экспериментальный приют для забытых флешек, куда можно приносить найденные запоминающие устройства и пытаться найти те, которые были ранее потеряны. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Устройства можно принести в Союз студентов УрФУ в главном учебном корпусе университета на улице Мира.

«Мы давно призываем отказаться от переносных носителей. Мало того, что их теряют, так еще и хранят на флешках личную информацию: паспортные данные, фотографии, видео, рабочие документы, файлы с паролями и много другое. Сейчас есть облачные сервисы, так называемые онлайн-диски, которые намного безопаснее», – рассказали авторы проекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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