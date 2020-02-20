Сотрудники полиции поют в метро – отмечают 23 февраля (ВИДЕО)

Екатеринбургский метрополитен вновь ненадолго стал концертной площадкой. Сегодня на центральной станции «Площадь 1905 года» выступил творческий коллектив свердловского полицейского Главка «Сердце Урала». Музыканты в погонах пели песни и играли на инструментах, собрав вокруг себя небольшую толпу пассажиров. Публика встретила выступление полицейских на «ура».

Полицейские поют в метро

Концерт в подземке был приурочен ко Дню защитника Отечества. Завтра, 21 февраля, в Екатеринбурге состоится еще одна праздничная акция. На площади перед ЦК «Урал» выступят военный духовой оркестр и военнослужащие национальной гвардии России, а после них на импровизированный плац выйдет танцевальный ансамбль «Иван да Мария». Концерт начнется в 13.30, гостями могут стать все желающие. Приглашения на праздничную программу получили ветераны ВОВ, а также работники предприятий, внесших большой вклад в Победу – «Вектор», «Уралобувь» и другие.

Екатеринбург, Ангелина Сергеевна, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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