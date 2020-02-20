К «Бессмертному полку» в Свердловской области присоединится «Бессмертный цех»

В День Победы наряду с шествием «Бессмертного полка» может пройти парад «Бессмертного цеха».

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, разговор об этом зашел на совещании по подготовке мероприятий к 100-летию отечественного танкостроения, которое 20 февраля провел и.о. губернатора Алексей Орлов.

В числе предложений по проведению юбилея прозвучала инициатива по организации шествия «Бессмертного цеха». Ее авторами выступили представители Уралвагонзавода – крупнейшего танкостроительного предприятия, в годы войны выпускавшего легендарные Т-34. «Однако в колонны «Бессмертного цеха» готовы влиться и другие свердловчане, ведь почти в каждой уральской семье есть труженики тыла. В настоящее время вопрос воплощения в жизнь этого замысла прорабатывается», – отмечают в ДИПе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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