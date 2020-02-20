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Четверг, 20 февраля 2020, 16:06 мск

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Гузеева осадила украинку за комментарий под постом российского драматурга

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева осадила украинку за критический комментарий под постом драматурга Николая Коляды. Речь в публикации шла об актерах, которые оставляют театры ради ролей в кино и сериалах. Пост Коляда написал после того, как узнал, что выпускник его курса в ЕГТИ Антон Жижин исполнил главную роль в ситкоме «Патриот» на ТНТ.

Супруга участника украинской группы «Агонь» Ольга Боровская вспомнила историю другого актера – Василия Степанова, который исполнил роль Максима Каммерера в фильме-экранизации повести братьев Стругацких «Обитаемый остров». «Помните, вы писали историю о красивом парне, которого Ф. Бондарчук к себе на съемки в «Обитаемый остров» позвал? Так тот после фильма рехнулся от дальнейшей невостребованности, требовал сатисфакции», – написала Боровская.

На комментарий отреагировала Лариса Гузеева. «Как же можно вот так, походя, не зная ни парня, ни его истории, взять и пригвоздить. Он же живой, он человек. Ё.В.М.», – написала заслуженная артистка России.

Отметим, что после завершения съемок со Степановым произошло несчастье – в апреле 2017-го он выпал из окна своей квартиры, сломал руку и ногу. Сообщалось, что он пытался свести счеты с жизнью, но сам актер отрицал это. Впоследствии Степанов лечился в клинике неврозов, в прошлом году у него диагностировали психическое расстройство.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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